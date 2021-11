Feuerwehreinsatz wegen Blut-überschwemmter Straße: In Bamberg musste die Feuerwehr am Montag (8. November 2021) einen eher ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. Am Nachmittag wurden die Einsatzkräfte auf eine Fahrbahnüberflutung am Margaretendamm aufmerksam. Die Straße war mit Blut überschwemmt.

Aus den Gullis drückte es ein Gemisch aus Wasser, Blut und Restgewebe. Die Feuerwehr vermutete eine Kanalverstopfung, weshalb die Kanalrufbereitschaft alarmiert wurde. Das berichtet die Feuerwehr Bamberg.

Feuerwehr Bamberg: "Brühe" auch ins Haus von Anwohnern gedrückt

Gleichzeitig machten Anwohner des Gebietes auf sich aufmerksam, heißt es in dem Bericht. Auch bei ihnen habe es eine Überschwemmung gegeben, jedoch nicht nur auf der Straße, sondern in ihrem eigenen Haus. Durch die Abwasserrohre habe es die "Brühe" zurück ins Hau gedrückt, wodurch die Abwasseranschlüsse übergelaufen seien. Das Blut habe vom ansässigen Schlachthof gestammt, so die Feuerwehr.

"Die Feuerwehrkräfte versuchten, den Rücklauf in das Gebäude zu verhindern", schreibt die Feuerwehr. Das sei jedoch misslungen, weshalb der Keller mit der "Brühe" überflutet wurde. "Die Einsatzkräfte des Kanalspülwagens konnten daraufhin jedoch für einen Ablauf sorgen."

Sowohl im Haus als auch auf der Straße habe die "Brühe" dann wieder abfließen können. Eine Fachfirma kümmerte sich um die Reinigung des verunreinigten Kellers, erklärt die Feuerwehr Bamberg.