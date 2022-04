Am Samstag (23. April 2022) gegen 2.30 Uhr fiel einer Zivilstreife in Bamberg ein Audi A5 ins Auge. Der Fahrer war mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aus Gaustadt in Richtung Regensburger Ring unterwegs, berichtet die Polizei Bamberg-Stadt.

Die Beamten stellten eine Geschwindigkeit von 140 Kilometern pro Stunde fest - bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde. Der Fahrzeugführer wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den 22-Jährigen erwartet nun ein höheres Bußgeld.

Vorschaubild: © OublicDomainPictures/pixabay.com