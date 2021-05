Aggressiver Radfahrer bedroht 63-Jährigen am Zebrastreifen mit Messer: Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt sucht Zeugen eines Vorfalls am Donnerstag (20.05.2021). Ein 63-Jähriger fuhr dort laut Polizeibericht am Donnerstagnachmittag gegen 17.20 Uhr gegen mit seinem Pkw in der Moosstraße.

Auf Höhe des dortigen Zebrastreifens überquerte plötzlich ein Fahrradfahrer von der Siemensstraße kommend direkt vor dem Auto die Straße. Der 63-Jährige musste deshalb stark abbremsen.

In einem anschließenden Streitgespräch, so die Polizei, reagierte der bisher unbekannte Radfahrer "äußerst aggressiv". Er beleidigte den Autofahrer, bespuckte ihn und bedrohte ihn schließlich sogar mit einem Messer. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0951/91290 bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt zu melden.

