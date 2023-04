Wie die Stadt Bamberg mitteilt, sei es eine besondere Würdigung gewesen, die Bambergs Zweiter Bürgermeister Jonas Glüsenkamp im Rathaus am Maxplatz übergab: Fritz Geier erhielt die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland als Wertschätzung für seinen außerordentlichen Einsatz.

Am 1. September 1959 trat Geier seinen Dienst als Beamter bei der Deutschen Bundespost an und engagierte sich dort jahrzehntelang, etwa als Jugendvertreter, Mitglied im Personalratsgremium oder in der Fachgewerkschaft der Beschäftigten.

„Fritz Geier versäumt auch heute keine Möglichkeit, den ehemaligen Beschäftigten der Post Glückwünsche zu Geburtstagen und Jubiläen zu übermitteln“, so der Bürgermeister.

„Sein Name ist fest mit der Post in Bamberg verbunden.“ Solch intensives ehrenamtliches Engagement sei nur möglich, wenn einem die Familie den Rücken freihalte. So passte es gut, dass zum offiziellen Termin im Bamberger Rathaus Ehefrau, Kinder und Enkelin mitkamen.