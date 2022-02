Bamberg 08.02.2022

Corona-Lage

Personalmangel in Kliniken und Pflegeeinrichtungen: Corona-Patienten-Zahl leicht gestiegen

In Kliniken und Pflegeeinrichtungen in der Region Bamberg fehlt es aktuell an Personal, da Beschäftigte oder deren Angehörige mit Corona infiziert sind. In den Kliniken werden derzeit 49 Corona-Patienten behandelt, womit die Zahl der Patienten leicht gestiegen ist.