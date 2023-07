Bamberg: Obstmarktbrunnen läuft nach über drei Jahren wieder - "Wasser marsch"

Seit April 2020 war der Obstmarktbrunnen in Bamberg außer Betrieb, eine Erneuerung der Brunnentechnik sei vonnöten gewesen, berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung.

Bamberg Service und die Stadtwerke Bamberg sorgten für die notwendigen Maßnahmen, nach über drei Jahren hieß es nun wieder: "Wasser marsch".

Brunnen "Am Obstmarkt" in Bamberg: Neue Pumpe in Betrieb

Am Mittwochvormittag (12. Juli 2023) wurde das Brunnenbecken wieder mit Wasser gefüllt, um 12.54 Uhr ging die neue Pumpe in Betrieb. "Bei knapp 30 Grad im Schatten sprudelte endlich wieder kühles Nass – und wurde sogleich von vielen Erfrischungssuchenden begrüßt", so die Stadt. Bereits Ende April dieses Jahres brachten die Stadtwerke die Trinkwasserbrunnen im Bamberger Stadtgebiet wieder zum Fließen.

Der Brunnen "Am Obstmarkt" wurde im Jahr 1977 errichtet. Eine Bestandsaufnahme von defekten Brunnenanlagen in der Stadt im Jahr 2022 ergab als Befund einerseits den schlechten Zustand der Pumpentechnik, die vermutlich noch aus dem Entstehungsjahr stammt, andererseits war es der erklärte Wille der Stadtspitze, dass der Obstmarktbrunnen baldmöglichst wieder in Betrieb genommen wird.

Bamberg Service, in dessen Unterhalt die öffentlichen städtischen Brunnen liegen, beauftragte daher die Stadtwerke Bamberg mit der Instandsetzung der Leitungen, der Sprinkler sowie der Pumpentechnik. Ende Juni habe ein "erfolgreicher Testlauf" stattgefunden, sodass nur noch eine "gründliche Reinigung durchgeführt werden musste, ehe der Brunnen wieder sprudeln konnte", erklärt die Stadt. Weitere Nachrichten aus Bamberg kannst du in unserem Lokalressort nachlesen.