Bamberg: Neuer öffentlicher Bücherschrank in den Wachsbleichen aufgestellt

Künstler Bernd Wagenhäuser hat im Auftrag der STADTBAU GmbH einen öffentlichen Bücherschrank konzipiert. Das berichtet die Stadt Bamberg in einer Pressemitteilung.

Bis vor einigen Jahren stand in den Wachsbleichen zwischen Kettenbrücke und Mittelstraße ein Parkautomat, an dem die Gebühren für die öffentliche Tiefgarage Bamberg Mitte in der Unteren Königstraße eingezahlt werden konnten. Jetzt ist dort ein von Künstler Bernd Wagenhäuser im Auftrag der STADTBAU GMBH BAMBERG konzipierter öffentlicher Bücherschrank zu finden. Statt Parktickets gibt es an derselben Stelle frei zugänglich Bücher zum Mitnehmen.

Schon im Jahr 2020 war im Zuge der Digitalisierung und Bambergs Weg hin zu einer Smart City der Tiefgaragenbetrieb auf ein bargeldloses Free-Flow-Parking-System mit Gebührenbegleichung per App oder Karte umgestellt worden. Den neuen Bücherschrank haben nun der leitende Architekt der Stadtbau, Gert Papke, und Bernd Wagenhäuser offiziell eingeweiht. „Wir hoffen sehr, dass Passanten und Anwohner den Bücherschrank wertschätzen und natürlich rege nutzen“, so Projektleiter Gert Papke. „So sehr die Digitalisierung gerade in unserer Tiefgarage Vorteile bringt, beim Buch freue ich mich immer noch über die Papierversion und ich hoffe sehr, dass es den Besucherinnen und Besuchern unseres Bücherschranks ebenso ergeht.“

Das Prinzip des Bücherschranks ist einfach und bislang auch in Bamberg mehrfach erfolgreich umgesetzt: Der Schrank steht für jeden zugänglich im öffentlichen Raum. Wer mag, nimmt sich Bücher heraus, wer mag, stellt welche hinein. Kostenlos, rund um die Uhr, unverbindlich und frei von Formalitäten: Es gibt keine Mitgliedschaft, keine Beiträge, keine Leihfristen. Die nachhaltige Weiternutzung des Parkautomaten-Sockels sowie die Weitergabe von Büchern leisten einen wertstiftenden Beitrag zur Belebung und zum Austausch in den Wachsbleichen.