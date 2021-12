Bamberg aktualisiert vor 41 Minuten

Feuerwehreinsatz

Brand in Bamberger Wohnhaus - Bewohner stehen "in Decken gehüllt" draußen

Die Feuerwehr wurde am Donnerstag (9. Dezember 2021) zu einem Brand in einem Wohnhaus in Bamberg alarmiert. Dort mussten zuerst die Bewohner evakuiert werden.