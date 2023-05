Wie die Stadt Bamberg erklärt, läuft seit Mitte März die Ausrüstung der 50.000 Mülltonnen im Bamberger Stadtgebiet mit einem sogenannten „Behälteridentifikationssystem“. Die Bechippung wurde vor Ostern im Bamberger Westen abgeschlossen und wird noch bis 17. Mai 2023 im Osten durchgeführt.

In den letzten Tagen wurde allerdings eine abnehmende Bereitstellungsquote der Mülltonnen festgestellt. Bamberg Service erinnert daher nochmals an das Informationsschreiben, das zur Ankündigung an alle Haushalte verschickt wurde und in dem das Datum benannt wurde, an dem die Müllbehälter am Straßenrand bereitgestellt werden müssen.

Wer Fragen dazu hat, kann sich weiterhin an die extra eingerichtete Telefonhotline unter der Rufnummer 87-7171 wenden. Diese ist werktäglich von 7-18 Uhr erreichbar.

Weitere Infos mit häufig gestellten Fragen und Antworten gibt es auch unter www.bamberg-service.de/identsystem.

Vorschaubild: © Harald Heinritz/abfallbild.de; Ralf Welz/inFranken.de (Symbolbild); Collage: inFranken.de