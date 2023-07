Bamberg: Maxplatz zeigt sich von neuer Seite - Ideen der Bürger werden umgesetzt

Mehr Aufenthaltsqualität auf dem Maxplatz! Das war eine häufige Forderung in den vergangenen Jahren. Der „Innenstadtfonds“ des Förderprojektes Mitte.Bamberg.2025 ermöglicht nun, dass Ideen aus der Bamberger Bevölkerung auf dem großen Platz vor dem Rathaus umgesetzt werden können. Wie die Stadt Bamberg erklärt, wird der Maxplatz so vom 18. August bis 3. September 2023 ganz neu erlebbar.

Vorgesehen sind verschiedene Maßnahmen, von denen einige länger stehen (Tanzboden, Fotopoint, Pflanzkästen), andere können für zwei Wochen getestet werden (Wasserspielgeräte, Wasservorhang, Möblierung) und wieder andere werden innerhalb der Innenstadt weiterziehen (Wanderbaumallee). Alle Ideen verwandeln den Platz zu einem Ort im Herzen der Stadt, der Möglichkeiten zum Sitzen, Plaudern, Essen, Spielen und Tanzen bietet. „Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste von Bamberg ein, den Maxplatz in dieser Zeit neu zu erleben und sich selbst ein Bild von den vielfältigen Möglichkeiten zur Steigerung der Aufenthaltsqualität im Herzen unserer Stadt zu machen“, so Dr. Stefan Goller, Wirtschaftsreferent der Stadt Bamberg.

Die Ideen für die Maßnahmen kommen von Bamberger*innen, die etwas in der Innenstadt bewegen wollen. Sie konnten im Mai das so genannte Entscheidungsgremium – besetzt mit Akteur*innen der Bamberger Innenstadt – überzeugen, dass sie ihre Ideen mit Fördergeldern und einem Sponsoring der Sparkasse Bamberg selbst umsetzen können. „Wir sind begeistert von dem ehrenamtlichen Engagement der Akteur*innen und danken ihnen sehr, dass so in der Bamberger Innenstadt Neues ausprobiert werden kann“, so Ruth Vollmar, Leiterin der Wirtschaftsförderung.

Der „Innenstadtfonds“ ist eine Chance für die Bamberger Innenstadt. Er stellt Gewerbetreibenden, Immobilieneigentümer*innen, Bewohner*innen sowie Bürger*innen über ein Förderprogramm der Bundesregierung, für das sich die Stadt Bamberg erfolgreich beworben hat, finanzielle Mittel für die Maßnahmen zur Verfügung.

In der zweiten August-Hälfte wird der Maxplatz mit mobilen Sitzmöbeln, Sonnenschirmen, Hochbeeten, einem Tanzboden, einem Fotopoint und Spielgeräten ausgestattet. Ein mobiler Wasservorhang und Wasserspielgeräte sollen Kinder zum Planschen animieren und gleichzeitig das Mikroklima verbessern. Am 19. August findet zudem das „Straßenflimmern“ statt, wo die Innenstadt an fünf Orten – u.a. auch am Maxplatz – für eine Sommernacht zur Kinoleinwand wird. Zu allen Maßnahmen ist auch eine Evaluierung vorgesehen.

Weitere Informationen zu den Maßnahmen folgen in den nächsten Wochen und sind im Netz auf www.mitte-bamberg-2025.de zu finden.

Förderprogramm zum Projekt „Mitte.Bamberg.2025“

Das Bundesministerium für Bau und Inneres hat das Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren – kurz ZIZ“ im August 2021 ausgegeben. Die Wirtschaftsförderung hat sich für die Stadt Bamberg beworben und konnte eine Förderung 474.600 Euro erreichen. Diese Mittel werden durch die Stadt Bamberg sowie ein Sponsoring der Sparkasse Bamberg für den Innenstadtfonds mit 22.500 Euro aufgestockt. Im so genannten Innenstadtfonds im Rahmen des Projektes „Mitte.Bamberg.2025“ stehen insgesamt 150.000 Euro für 2023 und 2024 zur Verfügung, um Ideen von Gewerbetreibenden, Initiativen, Bürgerinnen und Bürgern zur Aufwertung der Bamberger Innenstadt finanziell zu unterstützen. Der Fonds bietet der Stadtgesellschaft die Möglichkeit, sich aktiv mit konkreten Maßnahmen einzubringen.