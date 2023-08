Bamberg vor 58 Minuten

Prozess startet

Mann soll mit dreister Masche Millionen ergaunert haben - nun wird es in Bamberg ernst für ihn

Das Versprechen war: eine satte Rendite durch Finanzhandel im Internet. Am Ende waren Dutzende ihr Geld los. So lauten die Vorwürfe gegen einen 32-Jährigen, der ab Donnerstag in Bamberg vor Gericht steht.