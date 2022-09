Zu einem Angriff auf einen 27-Jährigen ist es am Mittwochmittag (7. September 2022) in der Pödeldorfer Straße in Bamberg gekommen.

Gegen 12.45 Uhr, wurde einem 27-jährigen Mann in der Pödeldorfer Straße von drei unbekannten Männern zunächst aufgelauert. Anschließend wurde ihm mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf geschlagen.

Bamberg: Unbekannte greifen Mann an

Der Geschädigte flüchtete im Anschluss in Richtung Bambados, wo er durch eine Streife der Bundespolizei aufgegriffen werden konnte. Der 27-Jährige musste mit einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus gebracht werden.

Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Christopher Schulz