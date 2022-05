Deutschkenntnisse erleichtern das Ankommen in einem für die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer fremden Land. Wie der Malteser Hilfsdienst e. V. erklärt, können Alltagssituationen mit Grundkenntnissen in Deutsch besser gemeistert werden. Daher sind alle interessierten Ukrainerinnen und Ukrainer eingeladen, am Sprachkurs des Malteser Hilfsdienstes teilzunehmen.

Der Sprachkurs findet statt:

im Familientreff im Stadtteilzentrum Löwenzahn, Katzheimer Str. 3, 96050 Bamberg

jeden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr

Geleitet wird der Kurs von einer erfahrenen Lehrkraft.