Bamberg: Kostenloser Fahrradwaschtag - Deutsche Bahn bietet Reinigungen an

Am letzten Tag des STADTRADELN 2023 bietet die Deutsche Bahn allen Interessierten einen kostenlosen Fahrradwaschtag.

Seit August 2021 können Radfahrerinnen und Radfahrer die App DB Rad+ in Bamberg nutzen und im ganzen Stadtgebiet und in stadtnahen Umlandgemeinden Kilometer sammeln und gegen Prämien und Rabatte eintauschen, berichtet die Stadt Bamberg in einer Pressemitteilung. Bambergs Radfahrende haben motiviert in die Pedale getreten und den ersten Meilenstein erreicht: mehr als 100.000 Kilometer stehen auf dem gemeinsamen Streckenkonto.

Als Belohnung bietet die Deutsche Bahn (DB) pünktlich zum Abschluss des diesjährigen STADTRADELN am Sonntag, 2. Juli 2023, allen Interessierten einen Fahrradwaschtag, an dem die Bamberger:innen ihre Räder professionell und kostenlos reinigen lassen können. Die mobile Waschstation wird von 12 bis 15.30 Uhr auf dem Grünen Markt beim Gabelmann stehen und poliert die während des STADTRADELN strapazierten Räder. Denn auch nach dem STADTRADELN wird das tägliche Radfahren belohnt mit Sammeln der Radkilometer mit der App DB Rad+. Vor Ort informiert ein Team von DB Rad+, wie die App DB Rad+ funktioniert, über das Aktionsgebiet und über die aktuellen Prämienpartner:innen.

Fahrrad- und Bahnfahren leisten jeweils einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz und zur Mobilitätswende. Zusammen sind sie eine perfekte Kombination für umweltfreundliche Mobilität.