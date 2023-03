Bamberg vor 1 Stunde

Musikalische Vielfalt

Konzertreihe Café in Concert geht in die nächste Runde: Veranstalter gibt Acts und Zeiten bekannt

Die Konzertreihe Café in Concert in Bamberg geht am Donnerstag (23. März 2023) in die nächste Runde. Besucher dürfen sich laut Veranstalter auf einen abwechslungsreichen Konzertabend freuen.