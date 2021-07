Kind (2) aus 2. Stock gefallen - Zweijähriger auf Intensivstation eingeliefert: Zu einem schwierigen Einsatz wurde die Polizei am Samstagabend (10.07.2021) in Bamberg gerufen. Ein Zweijähriger war aus dem Fenster gefallen. Das berichtet die örtliche Polizeidienststelle am Sonntag.

Gegen 21.30 Uhr musste die Polizei zu einem Einsatz in der Bamberger Kloster-Banz-Straße ausrücken. Ein Zweijähriger war aus einem Fenster im 2. Stock geklettert. Daraufhin viel der Junge in die Tiefe - etwa vier Meter. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den verletzten Zweijährigen in die Kinderklinik.

Bamberg: 2-Jähriger aus Fenster in die Tiefe gefallen - Intensivstation

Aufgrund der schweren Verletzungen liegt der Junge auf der Intensivstation. Laut Polizei wird er dort noch ein paar Tage verbringen müssen. Lebensgefahr bestand nicht, heißt es abschließend.