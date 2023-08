Bamberg: Immer mehr Unfälle mit Radfahrern - Polizei informiert über Radverkehrssicherheit

Bamberg vor 3 Stunden

Infostand am Gabelmann

Immer mehr Unfälle mit Radfahrern - Polizei informiert über Radverkehrssicherheit

Die Polizeiinspektion Bamberg thematisiert am Donnerstag, 10. August 2023, an ihrem Infostand am Gabelmann die Radverkehrssicherheit.