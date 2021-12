Immer mehr gefälschte Impfnachweise in Bamberger Region

Kripo Bamberg hat kürzlich vier junge Männer festgenommen

hat kürzlich vier junge Männer festgenommen OB Starke mit Klartext zu Passfälschungen: "Gefährdet in der Corona-Lage Menschenleben"

In der Bamberger Region tauchen vermehrt gefälschte Impfpässe auf, wie die Stadt Bamberg mitteilt. Die Ermittlungsbehörden meinen jedoch: "Das ist nur die Spitze des Eisbergs."

Immer mehr gefälschte Impfpässe in Bamberg und Landkreis - "nur Spitze des Eisbergs"

Wegen der Herstellung von falschen Impfpässen im großen Stil hat die Kriminalpolizei Bamberg jüngst vier junge Männer festgenommen. Weitere umfassende Ermittlungen gab es im Zusammenhang mit der Vorlage von gefälschten Impfpässen bei Apotheken in der Stadt und im Landkreis Bamberg, um damit ein digitales Impfzertifikat zu erlangen. Die Ermittlungsbehörden gehen jedoch davon aus, dass es sich hierbei nur um "die Spitze des Eisberges“ handelt.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

"Diese Urkundenfälschungen gefährden in der Corona-Lage unmittelbar Menschenleben und damit die gesamte Stadtgesellschaft“, so Oberbürgermeister Andreas Starke in der Pressemitteilung. Seine eindringliche Mahnung: "Niemand darf so verantwortungslos sein. Ein gefälschter Pass verhindert, dass wir die Pandemie in absehbarer Zeit überwinden können.“

Der Oberbürgermeister habe im Krisenstab deutliche Hinweise von den Ermittlungsbehörden erhalten, wonach sich derartige Rechtsverstöße häufen. "Deswegen sind sorgfältige Kontrollen in allen gastronomischen Einrichtungen, Apotheken, Arztpraxen oder bei kulturellen Veranstaltungen wichtig und absolut notwendig“, sagte der OB. Wenn sich dabei begründete Verdachtsmomente ergeben, sei es der richtige Weg, die Polizei zu benachrichtigen.