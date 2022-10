Bamberg vor 56 Minuten

Verkehrsunfall

Im Schaufenster geparkt: Zu viel Gas im Rückwärtsgang - SUV kracht in Laden

In der Bamberger Innenstadt ist es am Freitag zu einem spektakulären Unfall gekommen, Der Fahrer eines SUV raste rückwärts in ein Schaufenster. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.