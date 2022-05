Der Klimawandel in Folge der raschen Erderwärmung ist auch in Bamberg zunehmend spürbar und sichtbar, und die Erkenntnisse der Wissenschaft zur weiteren Entwicklung sind besorgniserregend.

Wie die Stadt Bamberg mitteilt, lädt daher der Bürgerparkverein Bamberger Hain am Mittwoch, 25. Mai, um 19 Uhr zu einem Vortrag von Prof. Dr. Thomas Foken zum Thema „Bamberg im Klimawandel“ in die TSG-Vereinssportgaststätte „Vereinshain“ an der Galgenfuhr 30 ein.

Der Meteorologe wird darlegen, was wir gegenwärtig schon beobachten und was uns in naher Zukunft erwartet. Die Handlungsstrategien zum Umgang mit dem Klimawandel im Stadtgebiet sollen aufgezeigt und diskutiert werden. In diesem Zusammenhang wird die Bedeutung des Hains für das Bamberger Klima herausgearbeitet, aber auch die Gefahren für den Hain aufgezeigt.