Bamberg: Gratis-Tests wieder eingeführt - Ansturm auf Testzentrum am ZOB. Nur wenige Stunden, nachdem die neue Regelung zu Corona-Tests bundesweit in Kraft getreten ist, kam es in Bamberg bereits zu einem Ansturm auf das Corona-Schnelltestzentrum am Zentralen Omnibusbahnhof in der Innenstadt (ZOB).

Wie die Agentur News5 berichtet, seien bereits am Morgen viele Menschen angestanden, um sich auf eine Corona-Infektion testen zu lassen. Für den Kampf gegen Corona-Ansteckungen sind jetzt wieder kostenlose Schnelltests für alle möglich. Der Bund führte am Samstag das erst vor einem Monat stark eingeschränkte Angebot der "Bürgertests" erneut auf breiter Front ein, wie eine Verordnung des geschäftsführenden Gesundheitsministers Jens Spahn (CDU) festlegt hatte.

Damit haben nun wieder alle Anspruch auf mindestens einen Schnelltest pro Woche durch geschultes Personal - auch unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus. Die Testbescheinigungen können auch als Nachweis bei Zugangsregeln zu bestimmten Innenräumen und Veranstaltungen dienen. Alle Infos zu den Corona-Teststellen und Öffnungszeiten in Stadt und Landkreis Bamberg gibt es hier.