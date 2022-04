Bamberg vor 1 Stunde

Raubüberfall

Geohrfeigt und zu Boden gestoßen: Unbekannte stehlen Fahrräder von zwei Jugendlichen

Zwei Jugendliche hielten sich in der Nacht von Freitag (15.04.2022) auf Samstag in der Bamberger Fußgängerzone auf. Dort trafen sie auf zwei junge Männer, die die Jungs erst mit Pöbeleien und schließlich mit Schlägen bedachten. Außerdem nahmen sie die Fahrräder ihrer Opfer an sich.