Das Klima- und Umweltamt der Stadt Bamberg weist darauf hin, dass aufgrund struktureller Änderungen seit dem 1. November 2022 keine Gelben Säcke und Windelsäcke im Rathaus am Maxplatz ausgegeben werden.

Wie die Stadt Bamberg erklärt, bestehe weiterhin die Ausgabestelle an der Infothek im Rathaus am ZOB, Promenadestraße 2a. Diese ist ca. 350 Meter vom Maxplatz entfernt und fußläufig erreichbar. Die Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags 8 bis 18 Uhr und freitags 8 bis 14 Uhr.

Zusätzlich gibt es Gelbe Säcke an folgenden Ausgabestellen:

Recyclinghof/ Wertstoffhof in der Rheinstraße 8

Kolping Center in der Siechenstraße 69

kreisLaufKaufhaus in der Pödeldorferstraße 73

Die Firma Remondis verteilt einmal im Jahr, meist zum Jahresende hin, zwei Rollen Gelbe Säcke an alle Haushalte. Größere Mengen an Gelben Säcken, zum Beispiel für Gewerbetreibende, sind bei der Firma Remondis in der Mainstraße 10 erhältlich. Anfragen unter: 0951/96845645.

Vorschaubild: © Gerd Altmann / pixabay.com (Symbolbild)