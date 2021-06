In der Corona-Krise ist es um die Fridays for Future-Bewegung relativ still geworden. In Bamberg wird der Mitinitiator der lokalen Gruppe und Sprecher des Bezirksverbands der "Grünen Oberfranken" an einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung teilnehmen.

Tim-Luca Rosenheimer kommt am Mittwoch (09.06.2021) in die Kolping-Akademie Bamberg. Das teilt das Bamberger Kolping-Werk mit. Beginn ist um 19 Uhr. Die Anmeldung unter 0951-51947-0 oder der Website www.kolpingbildung.de möglich.