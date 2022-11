Die Proteste von Klima-Aktivisten und Aktivistinnen führten in einer Stadtratssitzung in Bamberg jüngst zu Unterbrechungen. Am Mittwoch (23. November 2022) besetzte die Gruppe Fridays For Future (FFF) die laufende Sitzung. "Wir sind meinem einem Banner dort hereingebrochen", erzählt Jakob (17) von FFF gegenüber inFranken.de. Vor gut zwei Jahren sei der Tag der Bamberger Klimasondersitzung gewesen. "Dort wurden Ziele gesetzt, die schlichtweg nicht eingehalten und nicht umgesetzt wurden", so die Perspektive des Aktivisten.

Darunter seien Anliegen wie zum Beispiel ein autofreies Wochenende gewesen. "Das war 2020. Langsam ist es wirklich an der Zeit", findet Jakob. Durch die Aktion wolle man die Forderungen in den Stadtrat tragen: "Wir wollen mit unserem Protest auf die Klimapolitik aufmerksam machen und hoffen, dass der Stadtrat da ein bisschen mehr mit draufschaut, wenn wir ihn direkt konfrontieren", erklärt Jakob. Die unerfüllten Versprechen wolle man damit nun einfordern.

"Man kommt sich komisch vor": Klima-Aktivist über Protestaktion in Bamberg

Die Forderungen, die FFF stelle, seien dabei klar. Oberstes Ziel sei es, dem Klimawandel entgegenzuwirken: "Und alleine Bamberg ist jährlich für 660.000 Tonnen CO₂ verantwortlich. Um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, ist es wichtig, dass wir sofort handeln. Nur so können wir die Folgen des Klimawandels zumindest möglichst klein halten", erklärt Jakob. Die Forderungen an die Stadt Bamberg lauten:

"mehr Persona l für Energie- und Mobilitätsmanagement sowie das Umweltbüro

l für sowie das sofortige Umsetzung der in der Klimasondersitzung 2020 versprochenen Ziele (wie z.B. den Klimavorbehalt oder ein autofreies Wochenende)

(wie z.B. den Klimavorbehalt oder ein autofreies Wochenende) Vorlage eines Klimafahrplans

Einrichtung eines Klimahaushaltes

Mitbestimmungsrecht für Bürger*innen: Klimarat soll umfassendes Antragsrecht erhalten

für Bürger*innen: soll umfassendes erhalten ÖPNV-Ausbau vorantreiben

vorantreiben Fotovoltaik auf allen öffentlichen Gebäuden"

Die Reaktionen im Stadtrat seien gemischt ausgefallen: "Klar haben wir von einigen Parteien Unterstützung bekommen, die die Aktion dann auch ganz cool fanden und geklatscht haben." Andererseits hätte sich die Gruppe mehr Dialog gewünscht: "Es wurde nicht wirklich auf unsere Forderungen eingegangen und es ging letztendlich alles relativ schnell. Ich glaube aber, die Unterbrechung hat trotzdem ziemlich gestört." Insgesamt sei es für Jakob eine interessante Erfahrung gewesen: "Man kommt sich schon etwas komisch vor, wenn man da steht und alle schauen einen an. Aber wir machen das gemeinsam und dahinter steckt einfach die Motivation und Hoffnung, dass man etwas bewegen kann", so der Bamberger Klima-Aktivist.