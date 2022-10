Die Feuerwehr Bamberg ist am Donnerstagmorgen (13. Oktober 2022) um 8.49 Uhr zu einer Rauchentwicklung im Gebäude alarmiert worden. Wie es im Einsatzbericht heißt, war auf einer Baustelle auf dem Lagarde-Gelände in der Weißenburgstraße bei Arbeiten ein Eimer mit Holzspänen in Brand geraten.

Bereits auf der Hinfahrt war die Rauchentwicklung weithin sichtbar, so die Feuerwehr.

Brand auf Bamberger Baustelle: Feuerwehrleute kontrollieren Einsatzstelle

Die Bauarbeiter kamen jedoch der Feuerwehr zuvor: Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte konnten sie das Feuer bereits löschen. Den Feuerwehrkräften blieb schließlich nur die Aufgabe, die Einsatzstelle zu kontrollieren und den Bereich zu lüften.

Aufgrund der schnellen Rückmeldung und Entwarnung blieben die Fahrzeuge der Löschgruppe 1 an der Gerätehalle auf Bereitschaft. Zum Schluss des Einsatzes rückte die Feuerwehr Bamberg wieder ab.

Auf dem Bamberger Lagarde-Gelände entsteht ein neues Wohnquartier. Bis Ende 2024 sollen hier insgesamt 341 Mietwohnungen entstehen.