Feuerwehreinsatz in Bamberg: Papiercontainer steht in Flammen. Die Feuerwehr Bamberg wurde am Nachmittag zu einem brennenden Altpapiercontainer bei einem Bäckereibetrieb am Laubanger alarmiert, wie es in einem Einsatzbericht heißt.

Allerdings hatte der Einsatz seine Tücken: "Da der Container gekapselt war und die Kartonagen gepresst, erwies sich der Zugang als äußerst schwierig", schreibt die Feuerwehr. Man habe den Behälter nämlich aufbrechen und ein Fahrzeug zur Entleerung organisieren müssen.

"Danach wurde der komprimierte Müll auseinandergezogen und zum Fluten in einen angelieferten Container verladen", heißt es in dem Bericht. Erst nach rund drei Stunden sei der Einsatz letztlich beendet gewesen.