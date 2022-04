Die Feuerwehr Bamberg wurde am Samstagvormittag (02. April 2022) in das Gärtnerviertel in Bamberg alarmiert. Ein Nachbar hatte zuvor im Treppenhaus des Wohnhauses in der Mittelstraße Rauchentwicklung bemerkt und verständigte sofort die Einsatzkräfte, berichtet die Feuerwehr Bamberg.

Nachdem in der Wohnung ein Radio zu hören war, habe man davon ausgehen müssen, dass sich noch Personen in der Wohnung befanden.

Bamberg: Feuerwehr befreit Person aus verrauchter Wohnung

Die eingetroffenen Einsatzkräfte konnten sich dem Bericht nach Zugang zur Wohnung verschaffen. Dort wurde "dichter Rauch festgestellt", weswegen die Feuerwehr die Räumlichkeiten mit Atemschutzmasken betreten musste. Die Einsatzkräfte konnten demzufolge "angebranntes Kochgut" als Ursache feststellen.

Dieses wurde nach draußen gebracht und die Wohnung per Überdrucklüfter entraucht, heißt es. Zudem brachten die Einsatzkräfte den Bewohner ins Freie, welcher anschließend vom Rettungsdienst untersucht werden musste, so die Feuerwehr Bamberg. Bereits weiter ausgerückte Einsatzkräfte seien "aufgrund der aktuellen Lage" wieder zurückgerufen worden, nachdem alles unter Kontrolle gewesen sei.

Laut der Feuerwehr Bamberg wurde nach der "Abschlusskontrolle der Räumlichkeiten" der verrauchten Wohnung die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und der Einsatz war demnach beendet.