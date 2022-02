Bamberg vor 31 Minuten

Katastrophenstab tagt

Fast 200 Pflegekräfte in Quarantäne - Lage an Kliniken im Raum Bamberg spitzt sich zu

An den Kliniken in Stadt und Landkreis Bamberg spitzt sich die Lage erneut zu. Fast 200 Pflegekräfte und eine zweistellige Zahl von Ärzten befinden sich aktuell in Corona-Quarantäne.