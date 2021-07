Der Familientreff im Stadtteilzentrum Löwenzahn in der Katzheimerstraße 3 in Bamberg sucht ehrenamtliche Helfer_innen für das neue Schuljahr 2021/22. Integration und Bildung stehen im Vordergrund des Konzeptes, das der Familientreff, der von der Erlösergemeinde und der Diakonie Bamberg-Forchheim getragen wird, seit vielen Jahren verwirklicht.

Die Ehrenamtlichen unterstützen die hauptamtliche Leiterin des Familientreffs, Theresa Banzhaf, bei den Angeboten für Kinder und Familien. Engagieren können sich Interessierte in der Hausaufgabenbegleitung, den offenen Angeboten für Groß und Klein, bei der Gestaltung und Durchführung von Kreativangeboten und in der kleinen Kinderbücherei des Löwenzahns. Ansprechpartnerin rund um das Ehrenamt im Familientreff ist Theresa Banzhaf. Sie ist erreichbar unter Tel. 0951 2083688 oder via Mail: familientreff-loewenzahn@dwbf.de. Das teilt die Diakonie Bamberg-Forchheim mit.