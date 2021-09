Bamberg bekommt ersten CBD-Automat

Würzburg, Nürnberg, Fürth: Zahlreiche Standorte - Firma plant Expansion in weitere Städte

Zahlreiche Standorte - Firma plant Expansion in weitere Städte Nach Test: Stiftung Warentest eher kritisch

In Bamberg gibt es den ersten CBD-Automaten. Er steht am Elsterweg 7 in der Gereuth. Verkauft werden Snacks, Kräuter zum Räuchern, Öle und Mundsprays. Die CBD-Automaten tauchen in immer mehr fränkischen Städten auf.

Bamberg bekommt ersten CBD-Automaten - Das ist drin

In den "CBD-O-Maten", wie sie das Unternehmen im Hintergrund, die WVS GmbH, getauft hat, werden CBD-Produkte verkauft. CBD steht für den Inhaltsstoff Cannabidiol, der aus der weiblichen Hanfpflanze (Cannabis) gewonnen wird. Psychoaktiv ist das ganze nicht - dafür ist mit strengen Auflagen gesorgt, über welche inFranken.de bereits berichtete. So darf der THC-Gehalt, der für die berauschende Wirkung bei Hanf verantwortlich ist, laut Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit den Wert von 0,2 Prozent nicht übersteigen. Auch ist der Verkauf von CBD-Blüten in Deutschland nicht gestattet, berichtet der Hanfverband.

Anika Streit arbeitet bei WVS und ist mit für die CBD-O-Maten verantwortlich. "Wir nehmen die Gesetzgebung sehr ernst und halten uns streng daran. Wir verkaufen keinerlei Hanfblüten." Die Idee für die CBD-Automaten entstand einerseits durch Hersteller*innen, die auf die Firma zukamen, andererseits durch den Trend hin zum Thema CBD. Viele Menschen würden sich gesundheitsfördernde Eigenschaften von den Produkten versprechen, berichtet Streit. Auch sie selbst sei Nutzerin: "Ich habe immer ein CBD-Öl am Bett stehen, mir hilft das zum Beispiel, wenn ich abends noch Sport gemacht habe. Ich schlafe dann deutlich tiefer. Aber das empfindet jeder anders."

Stiftung Warentest schätzt CBD-Produkte indes kritisch ein. In einem Test wurden Kapseln und Öle mit CBD untersucht. Das Resultat ist ernüchternd: Die Expert*innen halten davon kein Produkt für empfehlenswert.

CBD-Automat: Snacks, Öle, Sprays - Das ist der Inhalt

Die Automaten von WVS sind mit verschiedenen Kategorien gefüllt:

Snacks , wie beispielsweise Hanfsamen zum Knabbern, aber Lutscher mit Hanfgeschmack

, wie beispielsweise Hanfsamen zum Knabbern, aber Lutscher mit Hanfgeschmack Kräuter (zum Räuchern) mit verschiedenen Geruchsrichtungen

(zum Räuchern) mit verschiedenen Geruchsrichtungen CBD-Öle mit verschiedenem CBD Gehalt zwischen fünf und 30 Prozent

mit verschiedenem CBD Gehalt zwischen fünf und 30 Prozent Mundsprays, die neben CBD auch Koffein enthalten und in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich sind

"Wir verbessern unser Produktportfolio laufend und sind nach wie vor in Gesprächen mit den Herstellern", erklärt Anika Streit. Geplant seien beispielsweise Bonbons. Die Preise am Automaten liegen zwischen 1,50 Euro für einen Lutscher und 30 Euro für ein Öl mit 30 Prozent CBD-Anteil.

Franken bekommt zahlreiche CBD-Automaten: Diese Standorte sind im Gespräch

In Franken gibt es schon zahlreiche CBD-Automaten der WVS GmbH. Aktuell stehen rund 20 Stück verteilt in der Region, mehr sollen dazukommen. "In den nächsten Wochen sollen noch mindestens acht Automaten in Betrieb genommen werden", erklärt Anika Streit. Bereits vorhandene Standorte sind:

Bad Brückenau

Bamberg

Gemünden

Lohr

Neustadt bei Coburg

Nüdlingen

Schweinfurt

Strullendorf

Würzburg

Für die nächsten Automaten sind unter anderem Standorte in Nürnberg und Fürth geplant. Auch Kitzingen und Marktheidenfeld sollen mit CBD-Produkten versorgt werden. In Zukunft kann sich das Unternehmen auch vorstellen, echte Cannabisprodukte an den Automaten zu verkaufen. "Wir wollen uns im rechtlich sicheren Bereich bewegen. Sollte es die rechtliche Lage hergeben, denken wir über eine Sortiment-Erweiterung nach", erklärt Streit.