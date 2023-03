Bamberg: Verdi ruft erneut zum Streik auf - Bamberger Busse betroffen

" Linien 901 bis 938 ": Fahrten fallen am Freitag (3. März 2023) ganztags aus

Auch innerstädtische Schulbusse betroffen: "K ümmert Euch frühzeitig um eine Alternative"

Die Bamberger Stadtbusse fahren am kommenden Freitag (3. März 2023) aufgrund eines Streiks erneut nicht. Alle innerstädtischen Linien und Schulbusse sind davon betroffen. Erst kürzlich standen sämtliche Busse im Stadtgebiet still. Der ZOB blieb nahezu menschenleer. Die Bamberger Stadtwerke verraten, was die Fahrgäste für den kommenden Warnstreik wissen müssen.

Auch Schulbuslinien betroffen: Streik in Bamberg - hier fahren am Freitag keine Busse

Von den Streikmaßnahmen ist dieses Mal nur der Busverkehr betroffen - im Bambados und bei der Müllabfuhr sind indes keine Einschränkungen geplant. "Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat ihre Mitglieder erneut aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Der Streik findet am kommenden Freitag (03. März 2023) statt. Davon betroffen ist dieses Mal nur der Verkehrsbetrieb", berichten die Stadtwerke Bamberg in einer Pressemitteilung. Die Busse bleiben daher "den ganzen Tag im Depot". Davon betroffen sind auch die Schulbuslinien. "Die Linien 901 bis 938 fahren nicht. Auch die innerstädtischen Schulbusse sind betroffen. Bitte kümmert Euch frühzeitig um eine Alternative".

Andere Angebote können indes noch benutzt werden. "Die Fahrten, die von den Anruf-Linien-Taxis durchgeführt werden, finden statt", heißt es. Die Stadtwerke und das Bambados bleiben verfügbar. "Das Bambados ist regulär geöffnet und das Team des Kundenservice steht für Fragen zur Verfügung". Auch Störungen der Energie- und Wasserversorgung werden laut Pressemitteilung "bei den Stadtwerken Bamberg auch im Streikfall rund um die Uhr entgegengenommen".

Die Stadtwerke Bamberg werden "alles daran setzen, die Auswirkungen des Streiks für die Kundinnen und Kunden so gering wie möglich zu halten. Wir setzen alles daran, ab Samstag (04. März 2023) wieder gewohnt zuverlässig für Euch da zu sein".