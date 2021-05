Bier-Fans aufgepasst: Das fränkische Brauereimuseum in der Bierstadt Bamberg hat sich anlässlich des 1000-jährigen Jubiläums der Kirche St. Michael etwas Besonderes überlegt. Besucher sollen die Möglichkeit erhalten ein ganz besonders gebrautes Bier degustieren zu können. „In dem Festbier haben wir den Geist der dort ehemals ansässigen Klosterbrauerei eingefangen“, erklärte Nina Schipkowski, Vorstand des Brauereimuseums.

Nach einem historischen Michaelsberger Rezept aus der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Festbier in einem aufwändigen Zweimaischverfahren gebraut. Dabei soll möglichst viel und möglichst hochwertiges Extrakt aus dem Korn gewonnen werden sowie die Hefe würziger schmecken zu lassen.

Bamberg: Festbier nach historischen Rezept vom Michaelsberg

Das Rezept dafür wurde von einem Vereinsmitglied lange Zeit aufbewahrt und nun dem Museum zur Verfügung gestellt. In den altehrwürdigen Wirtschaftsgebäuden der Klosteranlage, in denen sich heute das Brauereimuseum befindet, wurde schon im Mittelalter Bier gebraut. Die Gründung des ehemaligen Benediktinerklosters erfolgte im Jahr 1015 vom ersten Bamberger Bischof Eberhard. Die Kirche wurde im Jahr 1021 geweiht.

Für den Sud verwendeten die Brauer eine historische Gerstensorte, eine spezielle Hefe und einen klassischen sogenannten „Spalter“-Hopfen. Nachdem das Bier rund acht Wochen gelagert wird, füllen die Vereinsmitglieder den Gerstensaft in alte Bügelflaschen aus den 60er Jahren. Danach werden sie liebevoll von Hand etikettiert.

Die 0,7 Liter-Flaschen werden außerdem in originalen Bierkästen aus Holz angeboten. Bierliebhaber können diese Besonderheit auch kaufen. Entstanden ist diese Aktion als Gemeinschaftsprojekt von Mitgliedern des fränkischen Brauereimuseums in Unter-, Mittel- und Oberfranken. „Ein durch und durch fränkisches Produkt.“ Und da dieses Bier etwas Besonderes bleiben soll, haben die Mitglieder bislang auch nur einen einzigen Sud geplant. Insgesamt gehen 1300 Flaschen in den Verkauf.

Historisches Bier selbst kosten

Seit Freitag, 21. Mai 2021, hat das Brauereimuseum wieder geöffnet. Dort können sich Bierliebhaber das „fränkische Original“ selbst kaufen. Außerdem erhalten interessierte vor Ort weitere Informationen über das Jubiläums-Festbier. Der Bamberger Stiftsgarten der Bürgerspitalstiftung Bamberg unterstützt das Projekt mit seiner Logistik. Die Bierflaschen und –kästen sind im Brauereimuseum am Michaelsberg und in den Bamberger Stiftsläden in der Hauptwachstraße und ebenfalls auf dem Michaelsberg erhältlich. Die 0,7-Liter-Flasche schlägt dabei mit rund 6 Euro zuzüglich einem Euro Pfand zu Buche. Außerdem soll, sofern es die Inzidenzzahlen zulassen, das Bier auch im Außenbereich des Stiftsladens ausgeschenkt werden