Kurz vor dem Start von Kita, Schule und Job im neuen Jahr 2022 wendet sich das Landratsamt Bamberg am Freitag (7. Januar 2022) mit einem wichtigen Appell an die Öffentlichkeit. Der Fachbereich Gesundheitswesen empfiehlt in einer Mitteilung Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, insbesondere, bevor Eltern und Kinder in die Einrichtungen zurückkehren.

Bamberg: Vermehrte private Kontakte während der Ferien fordern guten Schutz vor Corona

Es solle "vor dem Neustart in Kita, Schule oder Job" unbedingt ein Corona-Schnelltest durchgeführt werden. "Jede Infektion, die wir frühzeitig erkennen, verhindert die weitere Verbreitung in Kindertagesstätten, Schulen oder am Arbeitsplatz", wird Susanne Paulmann, Leiterin des Fachbereichs zitiert. Während der Ferien hätten in Bildungseinrichtungen zwar keine Kontakte stattgefunden, dafür aber vermehrt im privaten Bereich.

Nachdem mit Omikron eine "stark ansteckende Virus-Mutation" im Umlauf sei, sei es "besonders wichtig, sich und andere gut zu schützen", erklärt das Landratsamt. "Das ist sowohl durch engmaschiges Testen als auch durchs Impfen möglich", so Paulmann.

Auf der Website der Stadt Bamberg gibt es eine Übersicht über die Teststellen in Stadt und Landkreis Bamberg. Dort findest du auch die jeweiligen Öffnungszeiten und Informationen zu einer möglicherweise nötigen vorherigen Anmeldung.