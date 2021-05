Fahndung in Bamberg: Mehrere Parfums hat ein unbekannter Tatverdächtiger am 23. Januar in einer Drogerie am Maximiliansplatz in Bamberg gestohlen.

Der Mann wurde beim Diebstahl von einer Angestellten angesprochen. Bei der darauf folgenden Flucht aus dem Geschäft riss er eine weitere 59-jährige Angestellte zu Boden, die durch den Sturz einen Knochenbruch und weitere Verletzungen erlitt. Die Verkäuferin war aufgrund des Vorfalls für mehrere Wochen nicht arbeitsfähig, wie die Polizei Bamberg mitteilt.

Räuberischer Diebstahl in Bamberg - Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Im Anschluss verließ der Mann fluchtartig mit dem Einkaufskorb die Drogerie.

Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt veröffentlicht nun Bilder der Videoüberwachung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Aufgrund der vom Täter getragenen Mund-Nasenbedeckung ist das Gesicht des Mannes nur schlecht zu erkennen.

Er trug einen schwarzen Rucksack der Marke Adidas mit drei senkrecht verlaufenden weißen Streifen, eine dunkle Jacke mit Kapuze und Schuhe der Marke "New Balance“.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zur Identifizierung des Diebes. Zeugen, die Angaben zu der Person des Täters machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951-9129-0 zu melden.