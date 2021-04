Corona-Schnelltestbus in Stadt Bamberg startet

Mobile Schnelltests ohne Anmeldung

Schnelltestbus von Dienstag bis Freitag an acht Stationen

In Bamberg startet am heutigen Donnerstag (15. April 2021) der Schnelltestbus. An vier Tagen die Woche fährt das mobile Schnelltest-Zentrum acht verschiedene Stationen im Bamberger Stadtgebiet an. Dadurch wolle man die Testkapazitäten erhöhen und ein bürgerfreundliches Test-Angebot bereitstellen.

Mobiler Schnelltestbus geht in Bamberg an Start: Hier kann man sich testen lassen

Es sei nicht notwendig, sich vorher für einen Test anzumelden. Jedoch solle man sich ausweisen können. Pro Station hält der Schnelltestbus circa 1,5 Stunden. In dieser Zeit können ungefähr 30 Corona-Tests durchgeführt werden.

Hier hält der Test-Bus in Bamberg:

Gartenstadt/Kunigundenschule: dienstags von 9.30 Uhr bis 11 Uhr

Kramersfeld-Bruckertshof/Wendeplatte an der Kemmerstraße: dienstags 12.30 Uhr bis 14 Uhr

Gaustadt/Wendeplatte am Sylvanersee: mittwochs 9.30 Uhr bis 11 Uhr

Gereuth/Wunderburg an der Grünfläche am Wolfgangsplatz: mittwochs 12.30 Uhr bis 14 Uhr

Bamberg-Ost/Weißenburgstraße an der "Haltestelle Kantstraße": donnerstags 9.30 Uhr bis 11 Uhr

Bamberg-Ost/unterer Parkplatz vor dem Fuchsparkstadion: donnerstags 12.30 Uhr bis 14 Uhr

Bamberg-Südwest/Parkbucht an der "Haltestelle St. Urban": freitags 9.30 Uhr bis 11 Uhr

Bamberg Bug/Parkplatz gegenüber Hotel Buger Hof: freitags 12.30 Uhr bis 14 Uhr

Wer einen Test benötigt, kann sich einfach zu den angegebenen Zeiten an den jeweiligen Haltestationen des Schnelltestbusses einfinden. Betrieben wird der Schnelltestbus von der HTK (Hygiene Technologie Kompetenzzentrum GmbH), einem Tochterunternehmen der Sozialstifung Bamberg. Während in Bamberg die Notbremse eingeführt wird, startet der Schnelltestbus am Donnerstag (15. April 2021) um 9.30 Uhr in Bamberg-Ost.