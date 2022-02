Ab Montag, den 7. Februar 2022, ist das Corona-Bürgertelefon der Stadt Bamberg wie folgt unter der gewohnten Telefonnummer 0951 87-2525 zu erreichen: Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils von 9.00 bis 12.00 Uhr.

Das Bürgertelefon ist für allgemeine Fragen zur aktuellen Corona-Lage zuständig, eine medizinische Beratung ist nicht möglich. Hier sind die Hausärztinnen und Hausärzte die richtigen Ansprechpartner, wie die Stadt Bamberg erklärt.

Für Fragen zum Thema Reiserückkehrer*innen oder Quarantäne gibt es zwei Hotlines des Gesundheitsamtes.

Diese sind montags bis freitags tägl. von 9.00 bis 13.00 Uhr zu erreichen:

Reiserückkehrer-Hotline 0951 85-9700

Quarantäne-Hotline 0951 85-9701



Weitere Infos auch unter www.stadtbamberg.de und www.Landkreis-bamberg.de

