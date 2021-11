Bayern: Ministerpräsident Söder verkündet die Schließung von Discos, Clubs und Schankwirtschaften

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist am Freitag (19. November 2021) mit einer erneuten Hiobsbotschaft für bayerische Clubs vor die Presse getreten: Die angespannte epidemische Lage mache es nötig, Discos, Clubs und Schankwirtschaften vorübergehend wieder zu schließen. Die Regeln gelten von Mittwoch (24. November 2021) bis Mittwoch (15. Dezember 2021).

Bamberger Clubs müssen wieder schließen: Live-Club und Co. erneut betroffen

Erst am 1. Oktober 2021 hatte der Live-Club Bamberg nach langer Corona-Zwangspause seine Türen wieder öffnen dürfen. inFranken.de berichtete über den enormen Andrang in der Sandstraße. Derzeit gilt hier noch die 2G-plus-Regel. Um den Gästen das Testen zu erleichtern, bereitete der Live-Club am Tag der Pressekonferenz noch seine Teststation in der Sandstraße vor. Nach Söders Verkündung herrscht nun aber erneut Krisenstimmung bei den Bamberger Clubs.

Der Live-Club hatte am Donnerstag (18. November 2021) seinen Fans auf Facebook noch "gute Neuigkeiten" verkündet. Um ihnen den Einlass mit Schnelltests zu erleichtern, plante der Club in Zusammenarbeit mit den Heldschen Apotheken eine Teststation zu späten Uhrzeiten an den Tagen Freitag, Samstag und Montag. So sei es besser möglich, sich spontan für einen Club-Besuch zu entscheiden, erklärte Inhaberin Mirja Mohr inFranken.de.

Die Hiobsbotschaft von der Schließung der bayerischen Diskotheken scheint diese aufwendige Vorbereitung nun unverhofft über den Haufen zu werfen.

Ernüchterung bei Ludwig Bamberg und Mojow-Club - "Krisensitzung" in Planung

Im Ludwig Bamberg "brennt" nach Söders Pressekonferenz derweil "das Telefon". Das Team hatte am Vormittag noch eine Hip-Hop-Veranstaltung für den 26. November 2021 angekündigt. Nun will der Club jede verbleibende Möglichkeit nutzen, geöffnet zu sein: "Wir probieren es, solange es möglich ist. Natürlich wollen wir den Leuten mit 2G plus möglichst viel Sicherheit bieten. Aber wahrscheinlich haben wir jetzt noch dieses Wochenende auf - und ab Dienstag ist zu", sagt der Betreiber ernüchtert. Auch das Ludwig Bamberg wollte von den seit Kurzem wieder kostenlosen Teststationen profitieren.

Der Mojow-Club hatte ebenfalls Veranstaltungen für die nächsten Wochen geplant: Euphorisch kündigte er ein Rockformat am 4. Dezember 2021 auf Facebook an: "RockUp! ist zurück!!! Nach fast zwei Jahren Exil sind wir erstmals in voller Präsenz zurück! See U in the Pit!!" Der Betreiber verfolgte ebenfalls gespannt die Pressekonferenz des bayerischen Ministerpräsidenten: "Wahrscheinlich haben wir am Montag Krisensitzung." Das kommende Wochenende indes ist vorerst das letzte, das den Bamberger Clubs für ihre Events bleibt. "Es hat sich dann wohl leider ab nächstem Dienstag erledigt."