An den Weihnachtsfeiertagen, an Silvester und an Neujahr gelten besondere Fahrzeiten der Bamberger Stadtbusse. Das teilen die Stadtwerke Bamberg mit.

Heiligabend:

Am 24. Dezember 2022 fahren die Bamberger Stadtbusse nach dem Samstagsfahrplan. Betriebsende ist um 18 Uhr. Die Fahrten der Linie 901, die um 17:40 und 17:55 Uhr am Klinikum starten, enden am ZOB. Alle Fahrten, die vor 18 Uhr beginnen, werden zu Ende gefahren. Nach 18 Uhr fahren keine Anruf-Linien-Taxis mehr.

Erster Weihnachtsfeiertag und Neujahr:

Die Busse fahren nach Sonntagsfahrplan. Der Betrieb beginnt um 10 Uhr.

Zweiter Weihnachtsfeiertag:

Es gilt der reguläre Sonn- und Feiertagsfahrplan.

Silvester:

Es gilt der Samstagsfahrplan. Die Busse der Nachtlinien fahren bis 2.10 Uhr (letzte Abfahrt ab ZOB) im 40-Minuten-Takt. Lediglich zwischen Mitternacht und 0.50 Uhr fahren keine Busse. Zudem finden ab Mitternacht keine Fahrten der Anruf-Linien-Taxis mehr statt.

