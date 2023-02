Mit Ende des Wintersemesters zog die Studierendengruppe der HS Coburg, Studiengang Zukunftsdesign, ihr Resümee aus der ihr gestellten Projektaufgabe: „Bier als regionale Ressource – Potenziale einer Regionalentwicklung durch traditionelle Biervielfalt". Dazu lud die Gruppe zur Abschlusspräsentation ein – natürlich in einer der Jurabrauereien, die Gegenstand des Projektes waren.

So trafen sich am Freitag, 03.02.23 neben den Kooperierenden auch einige Brauer und interessierte Bürger*innen aus der Region, sowie Vertreter*innen des Amtes für Ländliche Entwicklung Oberfranken und des Landratsamtes Bamberg. Wie der Region Jura-Scheßlitz e.V. berichtet, waren auch die Bürgermeister der beteiligten Kommunen Königsfeld, Scheßlitz, Stadelhofen und Wattendorf vor Ort.

Stärkung der Bierkultur nicht nur Thema der Brauer*innen

„Die Brauer sind in dem Thema natürlich die Hauptakteure. Gleichzeitig haben auch die Kommunen, Bürgermeister und Bürger*innen vor Ort ein großes Interesse daran, dass die Brauereien auch als sozialer Ort zukunftsstark aufgestellt sind. Auch deshalb ist die Zusammenarbeit zu dem Thema für alle von großer Bedeutung.“, so Mandy Baum von der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) Jura – Scheßlitz.

Die Studierendengruppe beleuchtete verschiedene Aspekte. So warf die Gruppe einen Blick auf aktuelle Megatrends wie die Digitalisierung, die Zunahme von vegetarischen Ernährungsweisen und die Wichtigkeit von Kooperationen und Synergien in dem breiten Themenfeld Brauereien und Brauereikultur.

Die Gruppe begeistere nicht nur mit ihren Ergebnissen. Auch lieferten sie kreative Impulse und Methoden sich dem Thema anzunähern. Um beispielsweise die breite Palette an Bedürfnissen zukünftiger Brauereigäste darzustellen, arbeitete die Gruppe mit „den Gästen der Zukunft“ (Personas). Der „Stammtisch Kalli“, die Familienmutter „Katrin“ und der sportbegeisterte „Harry“ erzählten was ihnen an den Brauereien der Region und an Aktivitäten wichtig ist und wie sich die Region nach 20 Jahren entwickelt hat.

Das Ende des Projektes ist erst der Anfang für die Region

Zwar schließt das Kooperationsprojekt mit der HS Coburg nach diesem Wochenende ab. Für die ILE Jura – Scheßlitz, die Bürgermeister und die Brauereien beginnt damit jedoch eine neue Form der Zusammenarbeit. Die vielen Impulse werden nachbereitet, einige Brauer haben für dieses Jahr ein gemeinsames Projekt auf die Beine gestellt, welches über die ILE aus dem Regionalbudget zu großen Teilen gefördert wird. Dabei wird in Zusammenarbeit mit dem Verein Private Brauereien Bayern e.V. eine Fortbildung von der renommierten österreichischen Kiesby Akademy in der Region zum Thema Brauereiführungen und Marketing organisiert.

Alle Projektergebnisse („Zukunftsreport“) sowie ein Podcast mit den fiktiven „Gäste der Zukunft“ zum Thema Bier und Attraktionen kann auf der Homepage der ILE Jura – Scheßlitz eingesehen werden (www.jura-schesslitz.de).