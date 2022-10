Bamberg aktualisiert vor 33 Minuten

100 Meter lange Schleifspur

Betrunkene Fahrerin schleift Stein mit und bleibt "aufgebockt" liegen: Polizei macht Fund im Auto

In Bamberg hat sich ein seltsamer Unfall ereignet. Eine Autofahrerin schleifte einen Stein mit ihrem Auto mit und bleibt deswegen liegen. Ein Zeuge meldet den Unfall und die Polizei findet sie desorientiert vor. Was sich in ihrem Fahrzeug befunden hat, klärt einige Fragen.