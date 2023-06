20.000 Teilnehmende aus dem gesamten Bundesgebiet sowie den deutschen Schulen im Ausland hatten sich für den 60. Wettbewerb Jugend musiziert angemeldet, der Anfang des Jahres in 140 Regionalwettbewerben gestartet ist. Nach den 16 Landeswettbewerben hatten sich schließlich 2.200 Nachwuchsmusikerinnen und –musiker für das große Finale, den Bundeswettbewerb qualifiziert, der vom 25. Mai bis 02.Juni im sächsischen Zwickau durchgeführt wurde. Das berichtet der Regionalausschuss Bamberg-Forchheim von Jugend musiziert.

Neun von ihnen kommen aus der Region Bamberg, waren in ihren jeweiligen Kategorien sehr erfolgreich und kehrten alle mit Preisen zurück. Das beste Ergebnis erzielte das Fagott-Duo Chiara und Alexander Martens aus Bamberg, die sich in der Altersgruppe (AG) IV (Jhg. 2007/2008) mit 25 Punkten das höchst mögliche Ergebnis erspielten.

Beachtlich war auch die Leistung der jungen Pianistin Lea Hugel, die von Natalia Solotych an der Städtischen Musikschule Bamberg unterrichtet wird. Sie erspielte sich in der mit insgesamt 138 Teilnehmenden sehr starken AG III (Jhg. 2009/2010) in der Solowertung Klavier einen ersten Preis mit 24 Punkten.

Alle Ergebnisse von Teilnehmenden aus der Region Bamberg

Name Wertung/ Instrument AG Wohnort Ergebnis m. W. = mit

Weiterleitung Martens, Chiara

Martens, Alexander Fagott IV Bamberg 25 / 1. Preis Hugel, Lea Klavier III Bamberg 24 / 1. Preis Németh, Noemi

Németh, Klara Violine III Bamberg 22 / 2. Preis Appelfeller, Jana

Németh, Klara

Heinle, Tamina Violine III Memmelsdorf

Bamberg

Bamberg 21 / 3. Preis Appelfeller, Jonas

Appelfeller, Lukas Violine

Viola IV Memmelsdorf/ Städt.

Musikschule Bamberg 21 / 3. Preis

Weitere Informationen und alle Ergebnisse sind unter https://www.jugend-musiziert.org/wettbewerbe/bundeswettbewerb.html abrufbar.