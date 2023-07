Bamberg:Bei Bundes- und Landeswettbewerb erfolgreich - Stadt ehrt ihre jungen Musiker

Wie die Stadt Bamberg berichtet, haben sich 71 musikbegeisterte Kinder und Jugendliche aus der Region Bamberg-Forchheim im Herbst 2022 zum Wettbewerb Jugend musiziert angemeldet, 46 von ihnen kommen aus Bamberg. Auf Bundes- und Landeseben konnten 19 von ihnen erste Preise erzielen – Grund genug für eine offizielle Ehrung im Großen Sitzungssaal des Rathauses am Maxplatz durch Bambergs Dritten Bürgermeister Wolfgang Metzner.

Für den Landeswettbewerb in Passau (März 2023) konnten sich 31 Nachwuchsmusiker*innen in fünf Wertungen qualifizieren, von denen sich wiederum zehn für das große Finale, den Bundeswettbewerb, in Zwickau durchsetzen konnten.

Das beste Ergebnis erzielte das Fagott-Duo Chiara und Alexander Martens, das sich in der Altersgruppe (AG) IV (Jhg. 2007/2008) mit 25 Punkten das höchst mögliche Ergebnis erspielte und zudem einen Sonderpreis von der Stiftung Musikleben erhielt. Bereits beim Landeswettbewerb war das Duo mit einem Sparkassen-Sonderpreis bedacht worden. Beachtlich auch die Leistung der jungen Pianistin Lea Hugel, die von Natalia Solotych an der Städtischen Musikschule Bamberg unterrichtet wird. Sie erspielte sich in der mit insgesamt 138 Teilnehmenden sehr starken AG III (Jhg. 2009/2010) in der Solowertung Klavier einen ersten Preis mit 24 Punkten.

Hervorzuheben ist noch, dass Klara Nemeth an drei Wertungen erfolgreich teilgenommen hat, davon zwei Mal als Geigerin und einmal als Hornistin. Die beiden Geigerinnen Emma Eß und Klara Herlitzius nahmen jeweils an zwei Wertungen erfolgreich teil.

Hier die Ergebnisse aller Geehrten:

Bundeswettbewerb, 1. Preis:

Chiara Martens und Alexander Martens, Fagott-Duo

Lea Hugel, Klavier solo

Bundeswettbewerb, 2. Preis:

Noemi Németh und Klara Németh, Violin-Duo

Bundeswettbewerb, 3. Preis:

Jonas Appelfeller, Violine und Lukas Appelfeller, Viola – Streicher-Duo

Jana Appelfeller, Klara Németh und Tamina Heinle, Violin-Trio

Landeswettbewerb, 1. Preis:

Klara Herlitzius, Emma Eß, Hellen Liatsas und Lisa Mittring, Streichquartett

Simon Resatsch, Jule Meißner, Ilka Notter und Luca Pratter, Blockflöten-Quartett

Emilia Müller, Klara Németh und Lotte Stark, Horn-Trio

Klara Herlitzius und Emma Eß, Violin-Duo