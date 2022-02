Erfreuliche Entwicklung im Bambados Bamberg. Mehrere Beschäftigte der Beckenaufsicht hatten sich wegen Corona-Infektionen einige Tage in Quarantäne befunden, weshalb ein Notbetrieb im Hallenbad eingerichtet worden war.

Wie Bambados nun mitteilt, wird dieser zum Donnerstag (17. Februar 2022) beendet.

Seit Donnerstag (17. Februar 2022) "ist das Bambados-Hallenbad wieder regulär für die Öffentlichkeit geöffnet", heißt es auf der Facebook-Seite des Bamberger Sport- und Freizeitbads. Der Notbetrieb könne beendet werden, weil ein Großteil der Kolleg*innen wieder gesund, oder aus der Quarantäne zurück sei.

Das Hallenbad ist werktags von 6.30 bis 22 Uhr geöffnet, am Wochenende ab 7 Uhr. Die Premium-Sauna öffnet täglich von 10 bis 22 Uhr. Für Bambados-Gäste gilt weiterhin die 2G-Regel, sie müssen neben einem Lichtbildausweis einen gültigen Impf- oder Genesenen-Nachweis vorlegen.

Von Montag (14. Februar) bis Donnerstag (17. Februar) war der Schwimmbereich nur für Schulen und Vereine, nicht aber für Freizeitschwimmer*innen zugänglich. Der Sauna-Bereich war nicht vom Notbetrieb betroffen.

Mitarbeitende der Bambados-Premium-Sauna seien nicht von der Ansteckung betroffen, deshalb öffne die Sauna auch in der kommenden Woche täglich von 10 bis 22 Uhr. Peter Scheuenstuhl, Abteilungsleiter für Bäder und Verkehr bei den Stadtwerken Bamberg, äußert sich wie folgt: "Wir bedauern sehr, dass es nun auch im Bambados für wenige Tage zu Einschränkungen kommt. Wir planen jedoch, ab dem 18. Februar wieder für alle Schwimm- und Saunagäste öffnen zu können. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünschen wir eine schnelle Genesung und alles Gute."

