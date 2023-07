Bamberg: 30 Jahre Unesco-Welterbe - Stadt gibt Programm für zweites Halbjahr 2023 bekannt

Was wissen wir eigentlich über die akustischen Werte des Welterbes? Wie können Welterbe und erneuerbare Energien eine Synergie bilden? Und was hat es mit dem geretteten Erbe in der Unteren Gärtnerstadt auf sich? Wie die Stadt Bamberg jetzt mitteilt, finden Interessierte Antworten auf diese Fragen und vieles weiteres Wissenswertes im zweiten Halbjahresprogramm, das das Zentrum Welterbe Bamberg gemeinsam mit zahlreichen weiteren Beteiligten anlässlich des 30. Jubiläums der Aufnahme der "Altstadt von Bamberg" auf die Liste des Erbes der Menschheit entworfen hat.

Mit über 30 Veranstaltungen, Vorträgen, Sonderausstellungen, Führungen und Mitmachaktionen rückt das Programm auch in der zweiten Jahreshälfte das Bamberger Welterbe mit all seinen Facetten in den Vordergrund: "Ob Heritage Slam, Weinfest im Weinberg von St. Michael oder Sonderführungen mit einmaligen Einblicken in sonst verschlossene Baudenkmäler – unser zweites Halbjahresprogramm deckt viele Perspektiven auf das Welterbe in Bamberg auf", so Diana Büttner, kommissarische Leiterin des Zentrum Welterbe Bamberg.

Indes gebe es in den Monaten zwischen Juli und Dezember einen thematischen Schwerpunkt: "Nachdem wir das Jubiläum mit einem 'White Dinner' in der Gärtnerstadt bereits eingeläutet haben, liegt der Fokus auch im zweiten Halbjahr auf Bambergs grünem Erbe und den Aspekten der Nachhaltigkeit."

Neben der Sonderausstellung "Gerettetes Erbe: Bambergs Untere Gärtnerstadt" im Gärtner- und Häckermuseum werden Führungen durch die Kräutergärtnerei "Mussärol" angeboten und die frisch restaurierte Sebastianikapelle der Gärtner für einzelne Führungen und Besichtigungen geöffnet.

Stiftungsfest am 23. Juli 2023

Ein Highlight bildet das Stiftungsfest anlässlich des 20. Gründungstags der Stiftung Weltkulturerbe Bamberg auf der Klosteranlage St. Michael am Sonntag, 23. Juli 2023. Gäste haben hier bei gutem Wetter die Möglichkeit, die Türme des ehemaligen Klosters zu besichtigen. Einen weiteren Höhepunkt mit einmaligen Einblicken in das Untere Mühlenviertel bietet die Führung "Wasserkraft und Welterbe", die das Zentrum Welterbe in Kooperation mit der Volkshochschule am Samstag, 28. Oktober 2023, anbietet. Neue Blickwinkel auf das Welterbe versprechen die Sondervorträge: "Auf der Suche nach den Klängen des Welterbes: eine methodische Untersuchung zur Ermittlung des akustischen Wertes von Welterbestätten" in der Volkshochschule und die Fortsetzung der Vortragsreihe zu Immateriellen Kulturerbe der Juniorprofessur für Europäische Ethnologie mit dem Schwerpunkt immaterielles Kulturerbe.

Museumswerkstatt für Jugendliche

Für junge Welterbe-Interessierte haben die Museen der Stadt Bamberg ein Angebot: Am Samstag, 23. September 2023, wird im Historischen Museum die Führung „Bamberg und die Kunst“ mit einer Museumswerkstatt für Jugendliche angeboten.