Am Donnerstagabend, dem 3. November 2022, haben drei Unbekannte einen 16-Jährigen angegriffen. Dies gab die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberfranken bekannt. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr überfielen drei unbekannte Täter den Jugendlichen auf einem Fußweg in der Nähe der Agentur für Arbeit in Bamberg und raubten gewaltsam seine Bauchtasche, in der sich eine Geldbörse und 50 Euro Bargeld befanden. Anschließend flüchteten sie Richtung Agentur für Arbeit. Der 16-Jährige erlitt bei dem Handgemenge leichte Verletzungen.

16-Jähriger überfallen und verletzt: Drei Täter flüchten mit Beute

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Erste Person:

Circa 1,85 Meter groß

Kräftige Statur

20-30 Jahre alt

Dunkel gekleidet

trug zudem eine dunkle Cap und weiße Turnschuhe

tiefe Stimme

Zweite Person:

Circa 1,85 Meter groß

Korpulent

20-25 Jahre alt

Vollbart

trug eine dunkle Capund mit silbernem Sticker

war bekleidet mit einer dunklen Jogginghose mit weißen Streifen an der Außenseite

und einem schwarzen Strickpullover

tiefe Stimme

Dritte Person:

Circa 1,90 – 1,95 Meter groß

Schlank

etwa 20 Jahre alt

blonde, lange Haare zum Zopf gebunden

Ziegenbart

trug eine Brille mit runden Gläsern

bekleidet mit einer weißen Winterjacke der Marke „Tommy Hilfiger“

sowie einer dunklen Hose

Polizei bittet um Hinweise von Zeugen

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, insbesondere die Person, die zur Tatzeit in der Nähe des Tatortes mit einem Hund spazieren war, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0951/9129-491 mit der Kripo Bamberg in Verbindung zu setzen.