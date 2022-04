Auf der B505 zwischen den Ausfahrten Pettstadt und Bamberg-Süd ist am Donnerstagmorgen (7. April 2022) ein Unfall passiert. Laut ersten Informationen der Polizei ist in der Bedarfsumleitung an der ICE-Baustelle ein Lastwagen umgekippt.

Über mögliche Verletzte ist derzeit nichts bekannt. Für die Bergung des Unfallfahrzeuges ist eine Vollsperrung notwendig. Verkehrsteilnehmer sollten, wenn möglich, den Bereich umfahren.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Patrick Seeger/dpa/Symbolbild