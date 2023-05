Geburtstag einer tragbaren Legende: 150-jähriges Jubiläum der legendären Levi’s 501 Jeans

In Buttenheim bei Bamberg wurde Levi Strauss, der Vater der Blue Jeans, geboren. Er lebte den amerikanischen Traum: vom einfachen jüdischen Hausierer-Sohn wurde er zum wohlhabenden Textilfabrikanten. Auch wenn anfangs unklar war, ob er wirklich aus Buttenheim stammt, bewies ein Eintrag von 1928 im Geburtsmatrikel der Buttenheimer Judengemeinde und eine Auswanderungsurkunde aus dem Staatsarchiv Bamberg: Levi Strauss verbrachte seine ersten 18 Lebensjahre in Buttenheim. Ein mehrfach international ausgezeichnetes Museum erzählt seine Lebensgeschichte und die Geschichte seiner berühmten blauen Hosen. Anlässlich des 150-jährigen Bestehens der legendären Levis 501 wird es am 20. und 21. Mai 2023 ein Jubiläums-Fest mit verschiedenen Aktivitäten geben.

Jubiläums-Party am Wochenende: Aktivitäten und Live-Musik rund um die Levi’s-Jeans

Zum diesjährigen Jubiläum begeben sich am 20. Mai 2023 Levi’s-Mitarbeitende mit dem Fahrrad auf die „Tour de_nim“ zwischen dem Levi’s Germany Headquarter in Offenbach und Buttenheim, um eine Jubiläums-Jeans ins Museum zu bringen. Fahrradfreunde können sich an verschiedenen Zwischenstopps wie etwa in Schlüsselfeld oder Köttmannsdorf, einem Ortsteil von Hirschaid, der Tour anschließen.

Von Samstag um 15 Uhr bis Sonntag um 15 Uhr findet das Jubiläumsfest mit Live-Musik und verschiedenen Aktivitäten rund um die Levi’s Jeans 501 statt. Gleichzeitig startet im Museum die Sonderausstellung „Greatest Story ever worn – 150 Jahre Jeans“, die bis Februar 2024 zu sehen ist. Sie nimmt die Besucher mit auf eine Reise durch die Geschichte dieses besonderen Kleidungsstücks – von den Goldgräber-Lagern Kaliforniens bis auf die Laufstege der Modemetropolen.

Die Levi’s 501 ist eine Fashion-Konstante, die aus der Mode nicht mehr wegzudenken ist. Es gibt kaum einen Kleiderschrank, in dem keine Jeans mit dem „Red Tab“ an der Gesäßtasche zu finden ist. Die Marke Levi’s ist der Inbegriff des klassischen amerikanischen Stils und der mühelosen Coolness. Nicht umsonst wurde die 501-Jeans 1999 vom Time Magazine zum „Modeartikel des 20. Jahrhunderts“ gekürt. Doch auch im 21. Jahrhundert setzt sie ihren unvergleichlichen Erfolg als globale Ikone fort.

Das Levi-Strauss-Museum in Buttenheim: dreistöckige Ausstellungsräume und Kino

Im Geburtshaus Levi Strauss Museum im oberfränkischen Buttenheim dreht sich alles um eine der berühmtesten Hosen der Menschheitsgeschichte. Seit September 2000 beherbergt das kleine Fachwerkgebäude das inzwischen mehrfach ausgezeichnete Levi Strauss Museum. Im Jahre 2011 konnte schließlich der Ausbau des Nebengebäudes abgeschlossen werden. Seitdem verfügt das Museum über Sonderausstellungs- und Veranstaltungsräume, Cafeteria und Museumshop.

Bei einem Rundgang durch die Dauerausstellung mit Audioführung schildert eine Erzählerin und Levi Strauss selbst hörspielartig sein aufregendes Leben und die Entstehungsgeschichte der Jeans. Im Erdgeschoss, in der ehemaligen Wohnung der Familie Strauss, lernen lernst du die Lebensumstände des Jeans-Erfinders von seiner Geburt bis zur Auswanderung nach Amerika kennen. Dabei erhältst du Einblicke in das Leben und Arbeiten der fränkischen Landjuden des 19. Jahrhunderts.

Das erste Stockwerk ist der Jeans gewidmet. Der Stoff, aus dem die bekannten Hosen sind, die blaue Farbe, die Anfänge der industriellen Fertigung und der Siegeszug der Jeans stehen hier im Vordergrund. Im Dachgeschoss lernst du anhand vieler interessanter Ausstellungsstücke die Geschichte der blauen Hosen in Deutschland, ihre soziokulturelle Bedeutung und jüngere Trends kennen. Ein Kino direkt unter dem Museumsdach ist dem Kult um die Jeans gewidmet. Videoclips beantworten die Frage, warum Jeans bis heute Jugend, Freiheit und Identität verkörpert.

Kontakt:

Adresse : Levi-Strauss-Museum

: Levi-Strauss-Museum Marktstraße 31-33, 96155 Buttenheim

Telefon: 09545442602

09545442602 Internet: Levi-Strauss-Museum

Preise:

Erwachsene: 5 €

Schüler*innen, Studierende, Menschen mit Behinderung: 2,50 €

Gruppen ab 20 Personen: 4 €

Familientarif (2 Erwachsene, 2 Kinder ab 6 Jahren): 10 €

