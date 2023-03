Ampferbach vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Nur noch Wrack übrig: Senior "schoss" im Kreis Bamberg ungebremst Böschung hoch

Ungebremst fuhr er mit seinem Wagen in einen Zaun und überschlug sich: Im Kreis Bamberg kam es am Wochenende zu einem Unfall, an dem ein 75-Jähriger beteiligt war.