Altendorf vor 1 Stunde

Nachbar bemerkt Flammen

Wohnhausbrand im Kreis Bamberg: Feuerwehr, Polizei und Co. mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort

In Altendorf (Kreis Bamberg) ist am Samstag der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten. Rund 100 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.